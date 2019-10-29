Alman Bakan Peter Altmaier merdivenden düştü! O anlar kamerada 29.10.2019 16:43

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Dortmund şehrinde ''Almanya'nın Dijital Stratejisi'' konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isterken tökezleyerek yüzüstü yere düştü. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier'e sağlık ekibi müdahale etti. O anlar kameralara anbean yansıdı. İşte o görüntüler...

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Almanya'nın dijital stratejisi" konulu konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden düştü.

Almanya'nın Dortmund şehrinde Almanya'nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Bakan Altmaier, tökezleyerek yüzüstü yere düştü.

Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier'e sağlık ekibi müdahale etti.

Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi. Daha sonra Altmaier, bir ambulansa hastaneye kaldırılırken, konferansa bir süreliğine ara verildi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bugün aynı konferansta bir konuşma yapması bekleniyor.