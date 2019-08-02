ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Suriye'de kurulması planlanan barış koridoru ve terör örgütü PKK/PYD'ye ilişkin skandal bir açıklama geldi. Barış koridoru konusunda anlaşma sağlanamadığını belirten Jeffrey, PKK/PYD'yi kastederek "DEAŞ'a karşı bizimle savaşanları korumaya devam edeceğiz" dedi.
ABD'den skandal PKK/PYD açıklaması! "Korumaya devam edeceğiz"02.08.2019 04:52
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