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ABD'den skandal PKK/PYD açıklaması! "Korumaya devam edeceğiz"

02.08.2019 04:52

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Suriye'de kurulması planlanan barış koridoru ve terör örgütü PKK/PYD'ye ilişkin skandal bir açıklama geldi. Barış koridoru konusunda anlaşma sağlanamadığını belirten Jeffrey, PKK/PYD'yi kastederek "DEAŞ'a karşı bizimle savaşanları korumaya devam edeceğiz" dedi.


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