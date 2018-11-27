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ABD'de silahlı saldırı!

27 Kasım 2018, Salı

ABD'de hastaneye giren saldırgan rastgele ateş açtı.


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