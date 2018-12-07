New York'ta bulunan ve içerisinde CNN yayın kuruluşunun da bulunduğu Times Warner Center binası, bombalı saldırı tehlikesine karşı boşaltıldı. Yapılan inceleme sonucunda binada bombaya rastlanmadı.
ABD New York'ta bombalı saldırı alarmı! CNN binası boşaltıldı07 Aralık 2018, Cuma
- ABD New York'ta bombalı saldırı alarmı! CNN binası boşaltıldı
- Sarı Yeleklilere Mehter Marşı ile destek verdiler
- Kerç Boğazı gerilimi canlı yayında kavga çıkardı
- İngiltere'de Bailey Mclaren isimli faşist Suriyeli mülteci çocuğa saldırdı
- ABD'de silahlı saldırı!
- Fransız polisinden A Haber muhabirine saldırı
- Fransa polisinden göstericilere sert müdahale
- ABD'de Black Friday kabusu
- Rusya bu görüntüleri konuşuyor: Kremlin Sarayı üzerinde...
- New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu
- İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesi sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Sinead O'Connor böyle Müslüman oldu! İşte Kelime-i Şehadet getirdiği anlar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.