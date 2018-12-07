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ABD New York'ta bombalı saldırı alarmı! CNN binası boşaltıldı

07 Aralık 2018, Cuma

New York'ta bulunan ve içerisinde CNN yayın kuruluşunun da bulunduğu Times Warner Center binası, bombalı saldırı tehlikesine karşı boşaltıldı. Yapılan inceleme sonucunda binada bombaya rastlanmadı.


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