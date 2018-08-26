ABD Başkanı Donald Trump görevden alınırsa ne olacak? 26 Ağustos 2018, Pazar

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatının itirafları Washington’ı karıştırdı. Ara seçimlerin yaklaştığı ülkede Trump'ın görevden alınabileceği konuşuluyor. Peki, böyle bir durumda başkanlık koltuğunu kim devralacak? İşte haberin ayrıntıları…



