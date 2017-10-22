Sinemanın yıldızları A Haber’de buluşuyor… 21 Ekim 2017, Cumartesi

54. Uluslararası Antalya Film Festivali, Türk sinemasının ustalarını onurlandırıyor. Seçkisi, jürisi ve etkinlikleri ile dünya sinemasının ilgi odağı olan festivalde, Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır ve Erkan Aktaş gibi Türk sinemasının ustalarına onur ödülü verilecek.

Türk ve dünya sinemasının saygın isimlerini buluşturan 54. Uluslararası Antalya Film Festivali Açılış Töreni'nin sunuculuğunu Nihan Günay ve Cem Öğretir üstlenirken, Hilal Özdemir kırmızı halı röportajları ile de festivalin nabzını tutuyor.

54. Uluslararası Antalya Film Festivali Açılış Töreni

21 Ekim Cumartesi saat 19.30'da canlı yayın ile A Haber'de…