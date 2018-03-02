Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran Hz. Ömer öyküsü... 01 Mart 2018, Perşembe

Sen Anlat Karadeniz dün akşam yayınlanan 6. bölümü ile yine ses getirdi. Asiye'nin babası Osman Hoca kızı Asiye ve Nefes'e Hz. Ömer''in cahiliye döneminde yaşadığı bir anıyı anlattı. İşte izleyenleri gözyaşlarına boğan o anı...