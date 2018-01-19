Yol Durumu

Mehmetçik Kutül - Amare Final Sahnesiyle İzleyenleri Mest Etti

19 Ocak 2018, Cuma
Trt'de yayınlanmaya başlayan ve Osmanlı'nun Kut'ül Amare'deki zaferini konu alan yeni dizi Mehmetçik Kut'ül Amare ilk bölümünün final sahnesiyle izleyenleri mest etti. İşte o anlar...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dizi Sinema Videoları