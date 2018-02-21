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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine hangi oyuncu veda etti?

21 Şubat 2018, Çarşamba
İlgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kemal Başar'ın hayat verdiği 'Ender' karakteri, 'Hakkı'nın oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü
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