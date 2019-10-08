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Diriliş Ertuğrul'un yapımcısının yeni filmi Türkler Geliyor'un fragmanı yayınlandı!

08.10.2019 21:07

TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca reyting listesi zirvede yer alan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı fragmanını paylaştı. Filmi büyük bir heyecanla bekleyen izleyiciler şimdi heyecanla Türkler Geliyor ne zaman vizyona girecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte filmin merakla beklenen fragmanı...


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