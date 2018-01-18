Yol Durumu

Diriliş Ertuğrul'a damga vuran sahne

18 Ocak 2018, Perşembe
TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'a bu hafta Ertuğrul Bey'in Bahadır Bey'in kellesini aldığı anlar damga vurdu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dizi Sinema Videoları