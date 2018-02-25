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" 2 " filmi geliyor

24 Şubat 2018, Cumartesi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Ordusu'nun birlikte gerçekleştirdiği operasyonu, " 2 Afrin" adıyla film oluyor. İşte filmin detayları ve vizyona gireceği tarih…
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