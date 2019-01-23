Bir Zamanlar Çukurova'da dünden bugüne kadar neler yaşandı? İşte 3 dakikalık hızlı özet 23 Ocak 2019, Çarşamba

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eylül ayında başlayan yeni dizi Bir Zamanlar Çukurova, daha ilk bölümden izleyiciyi kendisine bağladı. Peki Atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bugüne kadar neler oldu? İşte Bir Zamanlar Çukurova 3 dakikalık hızlı özet...