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ATV'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yayınlanacak diziler...

20.08.2019 21:15

ATV yeni sezon tanıtım filmi ATV'nin resmi internet sitesinden ve YouTube hesabından yayınlandı. "Aynı ritmi paylaşıyoruz!" sloganıyla paylaşım tanıtım filmi izleyicilerin dikkatini çekti. Tanıtım filminde ATV ekranlarında bu yıl Hercai, Sen Anlat Karadeniz, Bir Zamanlar Çukurova, Canevim, Kimse Bilmez ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin olduğu görülüyor.


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