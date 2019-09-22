Müge Anlı ile Güven Bana 21 Eylül'de 12. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı! 22.09.2019 05:02

Müge Anlı ile Güven Bana programı yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile çok konuşuluyor. Program 21 Eylül tarihinde 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.