Müge Anlı ile Güven Bana 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı! Yarışmada son anlar dikkat çekti 05.09.2019 23:37

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Güven Bana programıyla perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Müge Anlı'nın sunduğu program 5 Eylül tarihinde 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Müge Anlı ile Güven Bana 10. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?