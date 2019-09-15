Müge Anlı ie Güven Bana 11.bölümüyle izleyicisi karşısına çıktı! 15.09.2019 01:04

Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Güven Bana bugünden itibaren cumartesi günleri izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasındaki diyaloglar dikkat çekerken özellikle Müge Anlı tarafından yarışmacılara yöneltilen sorular izleyicilerin dikkatini çekti. Heyecan dolu dakikalara tanıklık eden Müge Anlı ile Güven Bana 15 Eylül bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de...



GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?