Ozan, Gizem'in dedesinin fotoğrafını bir diş macunu ilanında görünce şok olur, demek ailem diye tanıştırdığı kişiler sahtedir. Belki de her şey, Gizem bile sahtedir. Gizem ve Arzu bunu şiddetle reddederler ama ortada bir şeyler döndüğü kesindir. Yoksa hep şüphelendiği gibi Gizem aslında Nazlı mıdır? Mehmet ile Serkan'a durumu anlatır. Bunca dolap çeviren Gizem ve Arzu'nun itiraf edecek hali yoktur. Yapmaları gereken şey kanıt bulmaktır. Arzu ile Nazlı da kara kara Ozan'ın gerçeği anlamaması için ne yapacaklarını düşünüyorlardır. Ozan, son zamanlarda olanlardan dolayı kafasının karışık olduğunu söyleyerek Gizem ve Arzu'yu yemeğe davet eder. Yemekte Mehmet onları oyalar, gözünün önünden ayırmazken, Nurcan Abla'nın evine gidecek ve Nazlı orda mı bakacaktır. Gizem ile Arzu buluşacakları restorana gelip Mehmet'i tek başına görünce durumu anlarlar. Ne yapıp edip Gizem'in bir süreliğine ortadan kaybolmasını ve Nazlı olarak Ozan'ın karşısına çıkmasını sağlamaları gerekiyordur. Bu sırada Yadigar da kendi oyununu devreye sokmuş ve Recep'e Nazlı'nın bu akşam parka geleceğine söz vermiştir. Ortalık yine fena karışmıştır...