Ozan, tam Nazlı'ya onu ne kadar sevdiğini söyleyip, kendisini affetmesini isteyecekken annesinden aldığı 'kardeşin tefeciler tarafından kaçırıldı' haberiyle hızla Nazlı'nın yanından ayrılmak zorunda kalır. Ozan'ın kendisini bir kez daha bırakıp gittiğini zanneden Nazlı'nın kalbi yine fena halde kırılmıştır. Ozan ile Mehmet, Aliye'nin yanına giderler ve Zeynep'i kaçıran tefeciler arar. Tefeciler tam 1 milyon dolar istiyorlardır. Aliye, yardım almak için aile dostları emekli polis Tarık amcayı çağırır. Tarık, Zeynep'in zarar görmemesi için parayı vermekten başka çareleri olmadığını söyler. Ozan'ın ne yapıp edip bir an önce parayı bulması gerekiyordur. Parayı bulmak için Gizem'i arar ama Gizem telefonlarına cevap vermiyordur. Diğer alternatif ise Sema'dır. Ama ondan parayı alırsa, Ozan bundan böyle Sema'nın kulu kölesi olmak zorunda kalacağını çok iyi biliyordur. Tüm bunlar olurken Sema, hırsız olduğunu düşündüğü Recep'i tutuklatmakta kararlıdır. Köşke gelen Gizem ile Arzu olanları öğrenirler. Zeynep'in kaçırılması ve Recep'in gözaltına alınması ortama bomba gibi düşer. Ne yapıp edip ikisini de kurtarmaları gerekiyordur. Kahramanlarımızı zorlu bir macera beklemektedir.