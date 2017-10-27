Ozan sonunda yüzüğü ele geçirmiştir. Artık Nazlı ile boşanmalarının önünde engel kalmamıştır. Köye gidip Nazlı'nın karşısına çıkar ama veremez yüzüğü, bulmadığını söyler, hala seviyordur Nazlı'yı. Nazlı umutlanmıştır ama başta Arzu olmak üzere Fatma Ana, oğulları İsmet ile Hikmet hepsi Ozan'a güven olmayacağı konusunda hem fikirdir. Arzu, Nazlı'ya Ozan'ın değişmediğini kanıtlamak için yaptığı planını devreye sokar. İstanbul'da Nazlı'ya ulaşmaya çalışırken dolandırılan, tüm parası çalınan Recep ise perişan durumdadır. İstanbul'un bir ucunda beş parasız olarak gözünü açmıştır. Sema da yana yakıla kendisini Nazlı'ya ulaştıracak Recep'i aramaktadır ama kazdığı kuyuya kendisini düşeceğinden habersizdir. Nazlı soluğu İstanbul'da alıp şirketi basar. Arzu, Gizem konusunda Ozan'ın karşısına önemli bir rakip çıkartır, Sema Recep'e, Recep Nazlı'ya ulaşmaya çalışırken bir anda trafik fena halde karışır.