Bütün köyün diline düşen, kalbi çok kırılan Nazlı, intikamını almak için silahını kaptığı gibi soluğu İstanbul'da almış, Ozan'ı bulmuş ama âşık olduğu adama kıyamamıştır. Arkadaşları vuruldu sandıkları Ozan'ın yanına koşarken, yıkılmış haldeki Nazlı, elinde tabancayla polisler tarafından yakalanır. Nazlı'yı kurtarma görevi, Nazlı'nın varlığından haberdar olmadığı kardeşi Arzu'ya verilir. Ve Arzu, Nazlı'nın önünde yepyeni bir ufuk açar. Ozan'dan intikamını almanın başka yolları da vardır. Ozan'ın yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. Bütün mal varlığını ve hatta ailesiyle birlikte yaşadığı köşkü dahi kaybetmek üzere olan Ozan'ı hayatının sürprizi beklemektedir.