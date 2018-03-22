Yol Durumu

Vedat, Nefes'ten vazgeçmiyor!

21 Mart 2018, Çarşamba

Vedat, Nefes'in geri gelmesi için her yolu deniyor!

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