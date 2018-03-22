Vedat, Nefes'in geri gelmesi için her yolu deniyor!
Vedat, Nefes'ten vazgeçmiyor!21 Mart 2018, Çarşamba
- Sen Anlat Karadeniz'den ders niteliğinde sahne
- Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm
- Sen Anlat Karadeniz 9. Bölüm Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 7. Bölüm
- Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 7. Bölüm fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 6. Bölüm
- Nefes ile Tahir, Yiğit'i arıyor!
- Sen Anlat Karadeniz 6. Bölüm fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 5. Bölüm
- Nefes, Yiğit ile vedalaşıyor!
- Sen Anlat Karadeniz 5. bölüm fragmanı
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