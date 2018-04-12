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Vedat, Nefes'in oyununa geldi!

11 Nisan 2018, Çarşamba

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, millyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncusu Nefes, kendisini kaçırmak isteyen Vedat'a oyun düzenledi. İşte o anlar...

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Sen Anlat Karadeniz Videoları