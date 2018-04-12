ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, millyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncusu Nefes, kendisini kaçırmak isteyen Vedat'a oyun düzenledi. İşte o anlar...
Vedat, Nefes'in oyununa geldi!11 Nisan 2018, Çarşamba
- Vedat, Nefes'in oyununa geldi!
- Sen Anlat Karadeniz 12. Bölüm (2. Fragman)
- Sen Anlat Karadeniz 12. Bölüm Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 11. Bölüm
- Nefes, psikoloğa gidiyor!
- Sen Anlat Karadeniz 10. Bölüm
- Sen Anlat Karadeniz 11. Bölüm 2. Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 11. Bölüm Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 10. Bölüm Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (11.Bölüm) fragmanı yayınlandı
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- Nefes, Vedat'ın itirafını izledi!
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