Vedat, Nefes'in oyununa geldi! 11 Nisan 2018, Çarşamba

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, millyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncusu Nefes, kendisini kaçırmak isteyen Vedat'a oyun düzenledi. İşte o anlar...