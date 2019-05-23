Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünde Tahir ve Mustafa çocukları Müze’ye götürüyor.
Tahir ve Mustafa Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nde!23.05.2019 01:18
- Tahir ve Mustafa Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nde!
- Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı!
- Sen Anlat Karadeniz 52. son bölüm tek parça izle!
- Sen Anlat Karadeniz 51. son bölüm full tek parça izle!
- Sen Anlat Karadeniz 50. son bölüm full tek parça izle!
- Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölüm fragmanı izle
- Sen Anlat Karadeniz 51. yeni bölüm 2. fragmanı izle!
- Sen Anlat Karadeniz 51. yeni bölüm fragmanı yayında! Mustafa ölecek mi?
- Sen Anlat Karadeniz 50. yeni bölüm 2. fragmanı izle
- Sen Anlat Karadeniz 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes ve Hazan karşılaşıyor
- Sen Anlat Karadeniz 49. son bölüm full izle!
- Sen Anlat Karadeniz 49. bölüm 2. fragmanı yayında!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.