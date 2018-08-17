Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon fragmanı yayınlandı

Sen Anlat Karadeniz'in 2. sezon fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara veren Sen Anlat Karadeniz'in 2. sezon tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte, yeni sezonun ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen yeni sezon fragmanı...
Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon fragmanı yayınlandı17 Ağustos 2018, Cuma
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