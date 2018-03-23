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Sen Anlat Karadeniz'den ders niteliğinde sahne

22 Mart 2018, Perşembe

Vedat, cuma namazına geliyor...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde kadına yönelik şiddetle ilgili ders niteliğinde bir sahne ekrana geldi.
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Sen Anlat Karadeniz Videoları