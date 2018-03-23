Sen Anlat Karadeniz'den ders niteliğinde sahne

Sen Anlat Karadeniz'den ders niteliğinde sahne22 Mart 2018, Perşembe
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde kadına yönelik şiddetle ilgili ders niteliğinde bir sahne ekrana geldi.
- Sen Anlat Karadeniz 9. bölümü
- Vedat, Nefes'ten vazgeçmiyor!
- Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm
- Sen Anlat Karadeniz 9. Bölüm Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 7. Bölüm
- Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 7. Bölüm fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 6. Bölüm
- Nefes ile Tahir, Yiğit'i arıyor!
- Sen Anlat Karadeniz 6. Bölüm fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 5. Bölüm
- Nefes, Yiğit ile vedalaşıyor!
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