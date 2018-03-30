Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz dün akşam yayınlanan bölümüyle nefesleri kesti. Heyecan dolu bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda namıdiğer Deli Tahir, 'Şehadet getir' deyip Vedat'ı bacaklarından vincle asıyor. Diziseverler şimdiden 4 Nisan çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümü (11.Bölüm) merakla bekliyor.
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (11.Bölüm) fragmanı yayınlandı29 Mart 2018, Perşembe
- Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (11.Bölüm) fragmanı yayınlandı
- Nefes, Vedat'ın itirafını izledi!
- Nefes'in cevabı ne olacak?
- Sen Anlat Karadeniz 10. Bölüm Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 9. bölümü
- Sen Anlat Karadeniz'den ders niteliğinde sahne
- Vedat, Nefes'ten vazgeçmiyor!
- Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm
- Sen Anlat Karadeniz 9. Bölüm Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 7. Bölüm
- Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm Fragmanı
- Sen Anlat Karadeniz 7. Bölüm fragmanı
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