Yol Durumu

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (11.Bölüm) fragmanı yayınlandı

29 Mart 2018, Perşembe

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz dün akşam yayınlanan bölümüyle nefesleri kesti. Heyecan dolu bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda namıdiğer Deli Tahir, 'Şehadet getir' deyip Vedat'ı bacaklarından vincle asıyor. Diziseverler şimdiden 4 Nisan çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümü (11.Bölüm) merakla bekliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sen Anlat Karadeniz Videoları