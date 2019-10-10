Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes'ten Tahir'e dikkat çeken soru 10.10.2019 00:57

Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü merakla takip edildi. Son bölümde Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıktı. Bölümün ardından izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilen Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır.

MUSTAFA VE ASİYE NE YAPACAK?

Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır.

TARIK VE MERCAN BULUŞUYOR

Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

SÜRPRİZ SON

Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.