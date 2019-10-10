Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz kesintisiz izle 10.10.2019 00:18

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Tahir ve Nefes'in kızlar için çıktığı alışverişte yaşanacaklar izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

EN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır.

MUSTAFA VE ASİYE NE YAPACAK?

Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır.

TARIK VE MERCAN BULUŞUYOR

Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

SÜRPRİZ SON

Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.