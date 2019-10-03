Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanı yayınlandı! Mustafa ve Asiye tekrar nikah kıyıyor 03.10.2019 00:39

ATV ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz bu hafta 58. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Mustafa ve Asiye tekrar nikah kıydığı görülüyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 58. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar.

MUSTAFA ÇILGINA DÖNÜYOR

Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar.

FERHAT NE YAPACAK?

DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır.

SÜRPRİZ SON

Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.