Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mustafa çılgına dönüyor

ATV'de izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz'in yayınlanan son bölümünde heyecan doruktaydı. Yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanında yer alıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm fragmanı yayınlandı.
SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır.
MUSTAFA DAVETE GELİYOR
Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir.
MUSTAFA'YI ÇILDIRTACAK PLAN
Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.
ASİYE GİDİYOR
Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.
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