Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 03.10.2019 00:11

ATV'de çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta heyecan doruktaydı. Heyecanlı dolu sahnelerin yer aldığı bölümde DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alıyor. Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 58. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar.

MUSTAFA ÇILGINA DÖNÜYOR

Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar.

FERHAT NE YAPACAK?

DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır.

SÜRPRİZ SON

Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.