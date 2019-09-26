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Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

26.09.2019 00:17

ATV'de izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz'in bu hafta yayınlanan bölümü dikkatleri üzerine çekti. Merakla beklenilen yeni bölüm bu akşam izleyici karşısına çıktı. Geçen hafta Asiye ve Mustafa arasında yaşanan gerilim izleyicilerin dikkatini çekmişti. Heyecan dolu sahneleriyle Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.


SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır.

MUSTAFA DAVETE GELİYOR

Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir.

MUSTAFA'YI ÇILDIRTACAK PLAN

Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

ASİYE GİDİYOR

Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

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