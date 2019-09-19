Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in bu hafta yayınlanan bölümünde ortalık iyice karıştı. Geçen hafta Zeynep'in Genco'nun adamları tarafından vurulması şok etkisi yaratmıştı. Dizinin merakla beklenilen yeni bölümü bu akşam izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu sahneleriyle Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler.
BÜYÜK TUZAK KURULUYOR
Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der.
ASİYE GİDİYOR
Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.
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