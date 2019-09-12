Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle 12.09.2019 00:09

Sen Anlat Karadeniz'in çarşamba günü ATV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanan son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Zeynep'in Genco'nun adamları tarafından vurulması şok etkisi yarattı. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler yeni bölümü beklemeye başladı. Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

SEN ANLAT KARADENİZ 55. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır.

ZEYNEP ÖLDÜRÜLÜYOR

Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır.

FERHAT, GENCO'YU KAÇIRIYOR

Zeynep'in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir'in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco'yu kaçırır.

TAHİR'İN PLANI NE?

Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat'ı katil olmadan bulmak, Genco'yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.