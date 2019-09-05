Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz kısa bir aranın ardından 3. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu yeni sezon ilk bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir yaşananların hesabını soracak mı?05.09.2019 00:59
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