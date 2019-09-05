Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 05.09.2019 00:38

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara merhaba dedi. Yeni bölümde Tahir hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döndü. Peki, Sen Anlat Karadeniz 54. bölümde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm izle seçeneğini takvim.com.tr'de.

SEN ANLAT KARADENİZ 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Tahir hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner.

TAHİR HESAP SORMAYA GİDİYOR

Tahir bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır.

GENCO YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKECEK

Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.