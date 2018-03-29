Yol Durumu

Nefes'in cevabı ne olacak?

28 Mart 2018, Çarşamba

Tahir’in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes’in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır.

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