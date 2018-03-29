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Nefes, Vedat'ın itirafını izledi!

28 Mart 2018, Çarşamba

Mustafa, Vedat'ın itirafını Nefes'e izletti.

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