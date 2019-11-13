ATV ekranlarında çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz bu akşam final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde "Nefes bana mı benziyor bu?" repliği izleyenlerin dikkatini çekti. Sen Anlat Karadeniz özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.
Nefes bana mı benziyor bu? | Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm13.11.2019 22:11
- Genco hakim karşısına çıkıyor! | Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm
- Nefes bana mı benziyor bu? | Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm
- Fikret tüm varlığını Yiğit'e bırakıyor | Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm
- Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm 2. fragmanı (Final): Gerçek aşk karşındakini sevmek değil, ona çok inanmakmış...
- Sen Anlat Karadeniz 64. final bölüm fragmanı yayınlandı! Herkesin beklediği gün gelip çatıyor
- Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm kesintisiz izle! İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm...
- Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı yayınlandı! "Biz ikimiz artık bir masalın kahramanları olduk!"
- Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Buluşma planı herkesi şaşırtacak
- Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm tek parça izle! Murat'ın başı belaya giriyor
- Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir Nefes'e bir itirafta bulunuyor
- Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm kesintisiz izle! Karadeniz'de buzlar erimeye başlıyor
- Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.