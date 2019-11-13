Nefes bana mı benziyor bu? | Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm 13.11.2019 22:11

ATV ekranlarında çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz bu akşam final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde "Nefes bana mı benziyor bu?" repliği izleyenlerin dikkatini çekti. Sen Anlat Karadeniz özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.

