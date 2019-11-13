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İntihar eden Genco toprağa veriliyor! | Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm

13.11.2019 23:37

ATV'de izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz bu akşam saat 20.00'de final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde intihar eden Genco toprağa veriliyor. Sen Anlat Karadeniz özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.


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