Fikret tüm varlığını Yiğit'e bırakıyor | Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm 13.11.2019 21:31

Çarşamba akşamları saat 20.00'de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz bu akşam final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sen Anlat Karadeniz final bölümünde Fikret tüm varlığını Yiğit'e bırakıyor. Sen Anlat Karadeniz özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.