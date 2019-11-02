Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı yayınlandı! "Biz ikimiz artık bir masalın kahramanları olduk!"

Atv ekranlarında yayınlanan, ekranları ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 63. bölüm fragmanı "Biz ikimiz artık bir masalın kahramanları olduk!" başlığı ile yayınlandı. Peki, 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in 63. bölüm fragmanı...
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir.
HAZAN'DAN BEKLENMEDİK HAREKET
Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir.
MELEK VE NİLÜFER GERÇEĞİN FARKINA VARIYOR
Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar.
TARIK VE MERCAN NİKAH HAZIRLIĞI YAPIYOR
Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.
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