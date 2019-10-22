ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümün yayınlanmasının ardından izleyicilerin merakla beklediği Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm 2. fragmanında, "Herkese, her şeye yetişmeye çalışan insan bazen en yakınındakine, bazen de kendine geç kalır..." sözü dikkat çekti.
Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.
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