Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 22.10.2019 21:32

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümün yayınlanmasının ardından izleyicilerin merakla beklediği Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm 2. fragmanında, "Herkese, her şeye yetişmeye çalışan insan bazen en yakınındakine, bazen de kendine geç kalır..." sözü dikkat çekti.