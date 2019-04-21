Sen Anlat Karadeniz 49. bölüm 2. fragmanı izle: ''Sana kız istiyoruz galiba?'' 21.04.2019 18:31

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 49. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler şimdi merakla yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte yeni bölüme dair merak edilen detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 48. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes'i baygın halde bulan Tahir'in kulaklarında Vedat'ın sözleri yankılanır.

TAHİR, NEFES'İ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Doktoru Nefes'in sağlıklı olduğunu söylese de Tahir için bu tatmin edici değildir. Nefes'i kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamamaktadır.

HERKES NEFES İÇİN SEFERBER OLUYOR

Nefes'in hamilelik maceraları başlar. Aşeren Nefes için tüm Kaleli erkekleri seferber olur. Gece yarısı greyfurt aramaya çıkan Kalelilerin sonu karakolda biter.

TAHİR'E NE OLACAK?

Dolaşmak için dışarı çıkan Tahir'in eve dönmemesi panik yaratır. Dört bir yanda herkes Tahir'i ararken, Tahir beklenmedik bir kurşunun hedefi olmuştur.