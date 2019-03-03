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Sen Anlat Karadeniz 43. bölüm fragmanı yayınlandı!

03.03.2019 19:05

ATV ekranlarının merakla beklenen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyiciler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte cevabı...


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