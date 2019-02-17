Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Sen Anlat Karadeniz 41. yeni bölüm fragmanında nefesler yine tutuldu. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir, Nefes'i ve oğlu Yiğit'i buluyor. Peki, Vedat bu kavuşma için nasıl hain bir plan düzenliyor? Merak edenler için Sen Anlat Karadeniz 41. yeni bölüm 2. fragmanı...
''Uğruna ölmeyi göze aldığın kadın, başkasına kocam diyor, evim diyor, erkeğim diyor!''
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