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Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm fragman izle | Sen Anlat Karadeniz izle

28 Kasım 2018, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz’in 32. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 32. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes, Saniye'nin söylediklerine dayanamadı ve evi terk etti. Tahir, Nefes'i buldu ancak Nefes çok ağır sözlerle eve dönmeyeceğini söyledi. Peki, Sen Anlat Karadeniz’in 32. bölümün final sahnesinde bulunan ceset Tahir'e mi ait? Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm fragman izle.



"Tahir'im kaybolmuş fırtınada!"
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