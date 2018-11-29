Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm fragman izle | Sen Anlat Karadeniz izle

Sen Anlat Karadeniz’in 32. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 32. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes, Saniye'nin söylediklerine dayanamadı ve evi terk etti. Tahir, Nefes'i buldu ancak Nefes çok ağır sözlerle eve dönmeyeceğini söyledi. Peki, Sen Anlat Karadeniz’in 32. bölümün final sahnesinde bulunan ceset Tahir'e mi ait? Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm fragman izle.
"Tahir'im kaybolmuş fırtınada!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.