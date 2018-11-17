Sen Anlat Karadeniz 31. bölüm fragmanı izle 16 Kasım 2018, Cuma

Sen Anlat Karadeniz’in 30. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 30. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkındadır. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca ne yapacak? Vedat'ın isteğine boyun eğecek mi, yoksa özgürlüğü pahasına Tahir'i, ailesini mi tercih edecek? Sen Anlat Karadeniz’in 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 31. Bölüm fragman izle

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor.