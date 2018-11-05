Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm 2. fragman izle

"Seni çok seviyorum Deli Tahir!"
Yiğit'i kurtaran Tahir baba olma sevincini yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Yiğit'i geri vermemeye kararlı olan Tahir, bunun için her şeyi yapmaya hazır. Tahir gözünü karartmış olacakları beklerken, Vedat'ın harekete geçmesine kim engel olacak? Saniye oğullarının başına bir şey geleceğinden endişelenirken kendi başındaki derdin farkında değildir. Saniye'nin karşısına çıkan Fikret, onu geçmişten gelen büyük günahıyla yüzleştiriyor. Saniye'nin büyük sırrı ne? Tahir ve Nefes Vedat'tan korkmadan yaşamaya kararlıdır. Onlar hiç tatmadıkları mutlulukları yaşayıp, aile olmanın tadını çıkarırken, Vedat hain planlarını gerçekleştirmek üzeredir. Vedat'ın Nefes'e dair elindeki büyük koz ne?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.